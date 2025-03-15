Ирландский журналист Чей Боуз высмеял «бредовую фантазию» Украины о членстве в НАТО после того, как генсек Марк Рютте заявил, что вопрос о интеграции Киева в альянс больше не стоит в повестке дня. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Бредовая фантазия Украины о НАТО закончилась», — написал Боуз.

По его словам, украинская власть оказалась в «неловкой» ситуации по вопросу членства республики в НАТО, поскольку заявка о вступлении была подписана лично Владимиром Зеленским и членами его команды. Спустя три года конфликта в НАТО, как и ожидалось, отказались принимать Украину в военный блок, указал журналист.

Генсек НАТО Марк Рютте в пятницу подтвердил, что вопроса вступления Украины в Североатлантический альянс больше нет в повестке дня. На вопрос о том, «правда ли президент Соединенных Штатов снимает со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в НАТО», Рютте ответил: «Да». Также он заявил, что НАТО не будет принимать участия в обеспечении прекращения огня на Украине в случае заключения перемирия.

Ранее премьер Британии не захотел «играть в игры» с Путиным.