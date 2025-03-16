В Йемене назвали условие для начала переговоров с США

«Ансар Аллах»: Йемен не пойдет на переговоры с США, пока не ответит на удары

Шиитское военно-политическое движение «Ансар Аллах» (хуситы) не пойдет на переговоры с США, пока Йемен не даст ответ на бомбардировки американских военных по его территории. Об этом РИА Новости заявил член политбюро хуситов Хузам аль-Асад.

«Йемен подвергся жестокой американской агрессии, направленной против гражданских объектов и жилых зданий в ряде йеменских городов в попытке отговорить его от поддержки осажденных жителей сектора Газа. Американцы должны получить военный ответ Йемена», — сказал член политбюро.

Накануне президент США Дональд Трамп приказал вооруженным силам страны начать «решительные и мощные военные действия» против хуситов в Йемене. Глава Белого дома заявил, что военная операция призвана защитить американские судоходные, воздушные и военно-морские активы, а также восстановить свободу судоходства.

16 марта один из лидеров «Ансар Аллах» заявил о готовности движения вступить в переговоры с США ради достижения мира, если Штаты объявят о соответствующем намерении со своей стороны. При этом представитель хуситов отметил, что Вашингтон не сможет добиться своих целей путем агрессии.

Ранее США проинформировали Россию о решении начать операцию против хуситов.