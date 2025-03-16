США проинформировали Россию о решении начать операцию против хуситов

Госсекретарь США Марко Рубио по телефону проинформировал министра иностранных дел России Сергея Лаврова о решении Вашингтона приступить к военной операции против хуситов в Йемене в районе Красного моря. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Американская сторона проинформировала о принятом решении приступить к военной операции против сил хуситов в регионе Красного моря», — говорится в сообщении.

Глава МИД России в ответ подчеркнул необходимость немедленного прекращения применения силы и начала политического диалога.

15 марта президент США приказал вооруженным силам страны начать «решительные и мощные военные действия» против движения «Ансар Алла» (хуситы).

Ночью американская армия атаковала военные объекты группировки в Йемене. Телеканал Al Arabiya сообщал, что несколько ударов были нанесены по ракетным и беспилотным системам, а также по установкам противовоздушной обороны хуситов в йеменском городе Таиз.

По данным Walla, нападению также подверглась энергетическая инфраструктура в городе Дахьян в округе Саада на северо-западе Йемена, в результате чего город остался без электричества.

Ранее хуситы пригрозили США из-за планов объявить их террористами.