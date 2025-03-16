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Йеменские хуситы заявили о готовности к переговорам с США

Al Araby: хуситы из «Ансар Аллах» готовы к переговорам с США ради мира
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Khaled Abdullah/Reuters

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» готовы вступить в переговоры с США ради достижения мира, если Вашингтон объявит о соответствующем намерении со своей стороны. Об этом катарскому телеканалу Al Araby сообщил один из лидеров группировки.

По его словам, движение «Ансар Аллах» готово обсудить перемирие, если США «предпримут серьезную попытку» урегулирования.

«Каналы для переговоров могут быть открыты, мы всегда поддерживали диалог», — сказал собеседник телеканала.

При этом представитель хуситов отметил, что Вашингтон не сможет добиться своих целей путем агрессии, а лишь получит «жесткий и сдерживающий» ответ.

Накануне источник в группировке заявил, что удары армии Соединенных Штатов по территории Йемена не повлияют на намерения хуситов атаковать израильские суда в Красном море.

15 марта президент США Дональд Трамп приказал вооруженным силам страны начать «решительные и мощные военные действия» против движения «Ансар Алла» (хуситы).

Ночью американская армия атаковала военные объекты группировки в Йемене. Телеканал Al Arabiya сообщал, что несколько ударов были нанесены по ракетным и беспилотным системам, а также по установкам противовоздушной обороны хуситов в йеменском городе Таиз.

Ранее хуситы пригрозили США ответом на авиаудары по Йемену.

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Удары США по хуситам
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