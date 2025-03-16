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Европу призвали готовиться к торговой войне с США

Премьер Франции Байру призвал Европу готовиться к торговой войне с США
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Depositphotos

Европа должна готовиться к торговой войне с США. Об этом заявил в эфире телеканала France Info премьер-министр Франции Франсуа Байру.

По его словам, необходимо всерьез готовиться не только к военным угрозам, но и к торговой войне.

«Введение таможенных пошлин угрожает как нашей, <...> так и американской продукции», — отметил Байру.

При этом премьер считает, что Европа и США могут договориться и урегулировать ситуацию дипломатическим путем, поскольку торговая война является «крайней мерой».

13 марта американский президент Дональд Трамп заявил, что США могут ввести 200% пошлины на алкогольные напитки из стран ЕС, включая вина, если Европа не отменит тарифы на виски. Он отметил, что ЕС недавно ввел 50% пошлины на виски, и если они не будут отменены, США введут высокие пошлины на все вина и шампанское из Франции и других стран Евросоюза, что будет выгодно для американской винодельческой отрасли.

Трамп охарактеризовал действия ЕС как «враждебные и недобросовестные», подчеркнув, что альянс создан для того, чтобы использовать интересы США в своих целях.

12 марта в Еврокомиссии заявили, что Евросоюз примет ответные меры в связи с решением США ввести пошлины на товары, поставляемые из стран — членов регионального содружества.

Ранее в ЕС отреагировали на возможное введение пошлин в 200% со стороны США.

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