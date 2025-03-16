Помощник Путина заявил, что РФ довела до США свою позицию по перемирию

Ушаков: РФ оповестила США о своих озабоченностях по перемирию на Украине

Российские власти довели до представителей США свои озабоченности, касающиеся инициативы о введении режима прекращения огня на Украине. Об этом в ходе интервью, запись которого в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он обратил внимание, что позиция Москвы по возможному перемирию «всем хорошо известна». То же касается имеющихся у нее беспокойств.

«Мы их довели и до американцев», — сказал Ушаков.

Также помощник главы государства отметил, что руководство РФ рассматривает призывы западных государств к введению режима прекращения огня как попытку дать Украине время на передышку. По его словам, сейчас российские войска наступают на всех направлениях фронта. В связи с этим не исключено, что зарубежные партнеры Киева хотят предоставить ему возможность перевооружить свою армию и перегруппировать силы.

13 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что власти страны готовы рассмотреть инициативу о перемирии на Украине. При этом он предупредил, что Москва согласится ввести режим прекращения огня, только если он приведет к долгосрочному миру.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский высказался о возможных территориальных уступках.