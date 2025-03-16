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Помощник Путина раскрыл возможную цель западных стран, призывающих к перемирию

Ушаков назвал призывы к перемирию попыткой дать ВСУ время на передышку
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва рассматривает призывы Киева и западных государств к введению режима прекращения огня как попытку дать украинским войскам время на передышку. Об этом в ходе интервью, запись которого появилась в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В комментарии к видео уточняется, что оно было записано 13 марта.

«Воспринимаем это (призывы к перемирию — «Газета.Ru») как попытку дать передышку украинским войскам, которые сейчас переживают трудные времена», — сказал Ушаков.

Он обратил внимание, что сейчас Вооруженные силы РФ наступают на всех направлениях фронта. По этой причине предложения о введении режима прекращения огня можно рассматривать в качестве попыток дать Вооруженным силам Украины (ВСУ) время, чтобы перевооружиться и перегруппироваться.

«Наши позиции и наши озабоченности [по этому вопросу] хорошо всем известны», — подчеркнул помощник главы государства.

По словам Ушакова, в том числе Москва довела соответствующую информацию до Вашингтона.

11 марта Киев заявил о готовности принять предложение американских властей о введении 30-дневного режима прекращения огня.

Спустя два дня о готовности рассмотреть данную инициативу сообщил и президент РФ Владимир Путин. Но он предупредил, что Москва согласится подписать соглашение о перемирии, только если оно приведет к долгосрочному миру.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский не исключил, что на прекращение огня может понадобиться «чуть больше» 30 дней.

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