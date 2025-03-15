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Трамп высказался о том, что его спецпосланник восемь часов ждал Путина

Трамп опроверг, что Уиткоффу пришлось 8 часов ждать встречи с Путиным
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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опроверг данные СМИ о том, что его спецпосланнику Стиву Уиткоффу пришлось ждать встречи с президентом России Владимиром Путиным «более девяти часов».

«Фейковые новости, как обычно, снова за свое! Почему они не могут быть честными хотя бы раз? Вчера вечером я прочитал, что президент России Владимир Путин заставил моего глубоко уважаемого посла и специального посланника Стива Уиткоффа ждать более девяти часов, тогда как на самом деле никакого ожидания не было вообще», — заявил американский лидер.

В посте он назвал телеканал Sky News, сообщивший об этом, «дегенератами», которые «придумали эту историю» ради «попытки унизить».

«Другие встречи с представителями России действительно проходили и, конечно, заняли какое-то время, но они были очень продуктивными», — отметил лидер США.

Он добавил, что «все прошло быстро и эффективно» и складывается «очень хорошо».

Ранее журналистка ткнула Трампа микрофоном в лицо.

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