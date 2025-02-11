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Такер Карлсон обвинил украинцев в растрате денег американских налогоплательщиков

Карлсон: украинцы в Европе тратят в день $1 млн американских налогоплательщиков

Американский журналист Такер Карлсон, в феврале прошлого года взявший интервью у президента России Владимира Путина, обвинил украинцев в растрате денег американских налогоплательщиков. Об этом он сказал в эфире Tucker Carlson Show.

Журналист рассказал, как недавно побывал на горнолыжном курорте в Альпах. По его словам, там очень много богатых украинцев, которые «заходят в воздушный лабиринт и спускают один миллион долларов за день». Он утверждает, что такая ситуация складывается по всей Европе.

«Вы видите, что самые богатые люди – украинцы. Деньги наши. Они принадлежат мне, вам и каждому другому американскому налогоплательщику», — заявил Карлсон.

Журналист добавил, что украинские военные якобы продают половину поставленной Соединенными Штатами военной техники, в том числе наркокартелям на американской границе. По его мнению, наживается на этом также ЦРУ.

По данным украинского издания «Страна.ua», Центр по борьбе с фейками при Совете национальной безопасности и обороны Украины выступил с опровержением заявления Карлсона о том, что Украина продает оружие мексиканским картелям. Центр привел отрывки из своего аналитического отчета за 2022 год, в котором опровергал сообщение мексиканского телеканала Milenio Televisión о продажах украинского вооружения представителям мексиканского наркокартеля Golfo.

Ранее Такер Карлсон назвал Украину «источником безумия».

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