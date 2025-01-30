Американский консервативный журналист Такер Карлсон назвал Украину источником безумия и отказался считать российского лидера Владимира Путина своим врагом. Соответствующие заявления он сделал в беседе с телеведущим Пирсом Морганом.

«Украина – это источник безумия. Они сделали все возможное, чтобы посеять дестабилизацию на Западе. Количество зла и преступлений, которые идут из этой страны, очень большое», — сказал Карлсон.

Он также отказался считать Путина врагом, поскольку президент России «ничего ему не сделал». Журналист указал на существование «группы безумцев», которые однажды решили, что «нужно избавиться от Путина» по причине, которую никто не объяснил.

28 января Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США пыталась ликвидировать российского лидера. По его словам, активную роль в обсуждении нападения также сыграл Блинкен. При этом журналист не привел никаких доказательств.

На следующий день председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что предполагаемое участие Байдена и Блинкена в обсуждении покушения на российского лидера Владимира Путина свидетельствует о том, что американское руководство «состоит из бандитов». В свою очередь официальный представитель администрации РФ Дмитрий Песков призвал не полагаться на информацию, которая подана без доказательств.

Ранее в США сделали откровенное признание о Путине.