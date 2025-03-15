Зеленский не исключил, что на прекращение огня не хватит 30 дней

Зеленский: на прекращение огня на Украине может потребоваться больше 30 дней

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что на прекращение огня может потребоваться «чуть больше» 30 дней. Об этом пишет УНИАН.

Также, по словам главы государства, все участники недавних переговоров в Саудовской Аравии якобы считают, что в них победила Украина.

Информационное агентство «РБК-Украина» сообщило, что Зеленский призвал США не идти на поводу у РФ. Как сказал украинский лидер, сейчас для Вашингтона самое важное не соглашаться с «но», которые выдвинула Москва в рамках возможного соглашения о перемирии.

«Это не вечность, это тишина на 30 суток — шанс для всех сторон показать реальное желание завершить войну или же наоборот», — подчеркнул украинский лидер.

Переговоры украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии состоялись 11 марта и длились около восьми часов. По итогам встречи Киев заявил о готовности принять предложение Вашингтона, касающееся введения 30-дневного режима прекращения огня.

Спустя два дня президент РФ Владимир Путин также сообщил о готовности российских властей рассмотреть данную инициативу. При этом он обратил внимание на необходимость доработать ряд нюансов и предупредил, что Москва подпишет соглашение о перемирии с Киевом, только если оно приведет к долгосрочному миру.

Ранее в США допустили закрепление суверенитета РФ над Крымским полуостровом и Донбассом.