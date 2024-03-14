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Пашинян заявил, что Ереван нацелен на углубление отношений с Евросоюзом

Пашинян заявил о политической воле Армении углублять связи с ЕС

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Илья Питалев/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне принятой резолюции об укреплении связей ЕС с Арменией заявил, что у Еревана есть политическая воля для углубления отношений с Евросоюзом. С таким мнением он выступил в четверг на заседании правительства, слова премьера Армении приводит ТАСС.

«Была принята резолюция (13 марта. – прим. ред.) о том, что если Армения станет кандидатом на вступление в ЕС, то Европейский парламент должен содействовать данному процессу… (у Армении есть. – прим. ред.) политическая воля… продолжать сотрудничество с Евросоюзом», — подчеркнул Пашинян.

До этого Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию об укреплении связей с Арменией и призвал изучить предложение о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Резолюции ЕП носят рекомендательный характер и не имеют юридической силы. При этом они используются в ЕС для продвижения и распространения конкретных политических позиций.

Члены парламента рекомендовали исполнительным структурам укрепить отношения объединения с Ереваном. В ЕП отметили, что Армения ранее приостановила участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее Евросоюз и Армения решили расширить партнерство.

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