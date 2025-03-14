ОДКБ приветствует мирный договор между Арменией и Азербайджаном

ОДКБ надеется, что мирный договор между Ереваном и Баку будет скоро подписан

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приветствует завершение переговоров Армении и Азербайджана по мирному договору. Об этом говорится в заявлении секретариата на сайте организации.

Также в ОДКБ выразили надежду на скорейшее подписание соглашения между Ереваном и Баку. В организации рассчитывают, что реализация договора проложит надежный путь к миру и стабильности на Южном Кавказе.

13 марта Азербайджан и Армения завершили переговоры по тексту мирного договора. Об этом сообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на XII Глобальном Бакинском форуме.

«Армения приняла предложения азербайджанской стороны касательно двух последних несогласованных пунктов соглашения», — отметил Байрамов.

По словам дипломата, на следующем этапе Армения должна будет внести поправки в конституцию, в которой по-прежнему содержатся территориальные претензии к Азербайджану.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван нацелен на углубление отношений с Евросоюзом.