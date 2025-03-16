Стала известна реакция хуситов на удар США по Йемену

Al Arabiya: удар США по Йемену не повляет на атаки хуситов в Красном море

Удары армии Соединенных Штатов по территории Йемена не повлияют на намерения хуситов атаковать израильские суда в Красном море. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на неназванного представителя движения.

«Хуситы предупредили, что удары «не останутся без ответа»», — заявил он.

В публикации говорится, что хуситы нападали на Израиль и судоходство в Красном море в течение всех боевых действий в Газе и ничего не повлияло на данные действия.

15 марта президент США Дональд Трамп приказал вооруженным силам страны начать «решительные и мощные военные действия» против движения «Ансар Алла» (хуситы).

Ночью американская армия атаковала военные объекты группировки в Йемене. Телеканал Al Arabiya сообщал, что несколько ударов были нанесены по ракетным и беспилотным системам, а также по установкам противовоздушной обороны хуситов в йеменском городе Таиз.

По данным Walla, нападению также подверглась энергетическая инфраструктура в городе Дахьян в округе Саада на северо-западе Йемена, в результате чего город остался без электричества.

Ранее хуситы пригрозили запретить проход судов в Баб-эль-Мандебском проливе.