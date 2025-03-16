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Хуситы пригрозили США ответом на авиаудары по Йемену

Хуситы заявили, что удары США по Йемену не останутся без ответа
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Reuters

Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило, что авиаудары США по территории Йемена не останутся без ответа. Политбюро группировки, чье заявление опубликовал телеканал Al Masirah, подчеркнуло, что их силы «полностью готовы ответить эскалацией на эскалацию».

«Агрессия не останется без ответа. Наши йеменские вооруженные силы готовы противостоять эскалации эскалацией», — говорится в сообщении.

15 марта Дональд Трамп отдал приказ ВС США начать военные действия против хуситов в Йемене. Президент США заявил, что военная операция призвана защитить американские судоходные, воздушные и военно-морские активы, а также восстановить свободу судоходства.

Кроме того, Трамп призвал Иран прекратить поддержку йеменских хуситов и не угрожать «американскому населению и их президенту».

Вечером 15 марта Центральное командование Вооруженных сил США объявило о запуске крупномасштабной военной операции против движения «Ансар Аллах». Операция предполагает проведение серии точечных ударов по стратегическим объектам группировки. В командовании подчеркнули, что действия направлены на «защиту американских интересов, сдерживание угроз и восстановление безопасности международного судоходства».

Ранее стало известно, сколько Пентагон разрабатывал операцию против хуситов.

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Удары США по хуситам
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