В Йемене США атаковали военные объекты хуситов

Армия Соединенных Штатов атаковала военные объекты хуситов в йеменском городе Таиз. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По данным канала, авиаудары прогремели на территории города в субботу, 15 марта. По данным неназванных официальных лиц, США нанесли несколько ударов по ракетным и беспилотным системам, а также по установкам противовоздушной обороны (ПВО) хуситов.

15 марта президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам страны начать военные действия против хуситов в Йемене. Он заявил, что военная операция призвана защитить американские судоходные, воздушные и военно-морские активы, а также восстановить свободу судоходства.

Кроме того, американский лидер призвал Иран прекратить поддержку хуситов и не угрожать «американскому населению и их президенту». Вскоре после этого стало известно об ударах США и Британии по Йемену.

Ранее хуситы заявили о седьмой атаке на американский авианосец.