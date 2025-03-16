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В России раскрыли еще один антироссийский шаг Макрона

Посол Мирошник: Макрон ищет оправдание для участия в конфликте на Украине
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон стремится придумать оправдание для участия в конфликте на Украине, с этой целью он переписывает нормы права. Об этом в своем Telegram-канале заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Макрон в стремлении придумать для соучастия в конфликте оправдание рвет подметки!» — подчеркнул он.

По словам Мирошника, это тот случай, когда нормы права «очень хочется переписать под свои интересы».

До этого Макрон заявлял, что европейские страны могут отправить военный контингент своих миротворцев в украинские города Киев, Львов и Одессу.

6 марта глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. По его словам, эта дискуссия ведется «с откровенно враждебной целью», и союзники Украины «даже же не скрывают, для чего им это надо».

Ранее во Франции словами о Путине отреагировали на военную риторику Макрона.

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Переговоры о мире на Украине
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