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В США всерьез заговорили о ликвидации Зеленского

«МК»: Вашингтон дал приказ о ликвидации Зеленского
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Thomas Peter/Reuters

Вашингтон планирует избавиться от украинского лидера Владимира Зеленского путем его ликвидации. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на украинские Telegram-каналы.

Как пишет «Московский комсомолец», украинские Telegram-каналы сообщают, что участниками возможной ликвидации Зеленского могут оказаться недовольные ситуацией на фронте боевики ВСУ, которые устали от потерь и винят во всем действующую власть.

В частности, Telegram-канал «Резидент» отмечает, что США стали понимать увеличивающиеся проблемы с поддержкой Киева, в связи с чем активно ищут фигуру на замену Зеленскому в целях стабилизации ситуации в стране.

15 марта агентство РИА Новости сообщало, что иностранцы в окружении Зеленского говорят о его возможной ликвидации.

В марте этого года депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что США готовят замену президента Украины Владимира Зеленского на более сговорчивую «для капитуляции» фигуру, а самого Зеленского могут попытаться устранить физически.

Ранее Арестович заявил, что Зеленского «заворачивают в салат, чтобы продать Трампу».

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