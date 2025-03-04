Арестович заявил, что Зеленского «заворачивают в салат, чтобы продать Трампу»

Европейцы и британцы говорят много о поддержке Украины после перепалки украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме, но уже «заворачивают Зеленского в салат, чтобы продать Трампу» ради места за столом переговоров. Об этом в своем Telegram-канале заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Они произнесли много правильных речей в поддержку Украины, но уже заворачивают Зеленского в салат, чтобы продать Трампу, в надежде получить за это скромное местечко за столом переговоров», — отметил он.

По словам Арестовича, европейцы и британцы «похлопали Зеленского по плечу», дав ему понять, что необходимо договариваться с Трампом.

До этого турецкая газета Cumhuriyet писала, что европейские политики подали Зеленскому сигнал о необходимости помириться с американским лидером Дональдом Трампом, так как не хотят в одиночку противостоять РФ.

28 февраля в Белом доме состоялись очные переговоры Трампа и Зеленского, по итогам которых главы государств собирались заключить сделку по добыче редкоземельных металлов. Однако подписание договора было отменено, так как беседа украинского и американского лидеров переросла в словесную перепалку. В частности, президент США упрекнул зарубежного коллегу в неуважении к его стране.

Ранее в Кремле рассказали о реакции Путина на скандал с Зеленским.