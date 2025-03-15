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В подполье заявили о разговорах в окружении Зеленского о его возможной ликвидации

РИА: иностранцы в окружении Зеленского заявили о его возможной ликвидации
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Efrem Lukatsky/AP

Иностранцы в окружении украинского президента Владимира Зеленского говорят о его возможной ликвидации. Об этом рассказал источник в пророссийском подполье в беседе с РИА Новости.

«Речь о том, чтобы оставить в живых, не идет. Это здесь понимают и практически открыто говорят иностранцы разного уровня. Он слишком много знает и слишком много натворил. Живым он никому не нужен», — сказал источник.

В марте этого года депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что США готовят замену президента Украины Владимира Зеленского на более сговорчивую «для капитуляции» фигуру, а самого Зеленского могут попытаться устранить физически.

По ее словам, рассматривают сразу несколько потенциальных кандидатов на пост президента. По мнению Безуглой, среди них есть «ватноватые трамписты». Например бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович, депутаты Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Дмитрий Разумков, а также несколько «откровенно пророссийских деятелей».

Также, по словам Безуглой, в списке претендентов лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко и бывший президент Украины Петр Порошенко.

Ранее Арестович заявил, что Зеленского «заворачивают в салат, чтобы продать Трампу».

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