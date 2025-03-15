Российский дипломат выступил с заявлением об отправке миротворцев на Украину

Российская Федерация не будет считать миротворцами иностранных военных, если их отправят на Украину в рамках возможного контингента. Об этом в своем Telegram-канале заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«По данным СМИ, в Великобритании заявили, что Россия не в состоянии отказаться от присутствия миротворцев на Украине. Неверно. Воинские контингенты гипотетически могут быть размещены, но они будут иметь другой, гораздо более рискованный статус (не миротворческий)», — написал дипломат.

13 марта агентство Bloomberg сообщило, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон стремятся привлечь 37 стран к созданию так называемой «коалиции желающих» — группы государств, готовых отправить миротворцев на Украину и предоставить республике гарантии безопасности после подписания мирного договора между Киевом и Москвой. По данным агентства, речь идет о странах Европы, британского Содружества наций и Азии.

6 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. По его словам, эта дискуссия ведется «с откровенно враждебной целью», и союзники Украины «даже же не скрывают, для чего им это надо».

Ранее в Австралии не исключили вариант отправки миротворцев на Украину.