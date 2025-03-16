США проинформировали Израиль об атаках в Йемене

Walla: США заранее проинформировали Израиль об атаках в Йемене

США уведомили Израиль об ударах по Йемену. Об этом сообщил портал Walla со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

«США заранее информировали Израиль об атаках в Йемене», — говорится в сообщении.

Израиль был одной из немногих стран, которая была проинформирована до атак, добавил портал.

15 марта президент США Дональд Трамп приказал вооруженным силам страны начать «решительные и мощные военные действия» против движения «Ансар Алла» (хуситы).

Ночью американская армия атаковала военные объекты группировки в Йемене. Телеканал Al Arabiya сообщал, что несколько ударов были нанесены по ракетным и беспилотным системам, а также по установкам противовоздушной обороны хуситов в йеменском городе Таиз.

По данным Walla, нападению также подверглась энергетическая инфраструктура в городе Дахьян в округе Саада на северо-западе Йемена, в результате чего город остался без электричества.

Как писала The New York Times, Трамп пока не дал согласие на запуск крупномасштабной военной кампании против хуситов.

Ранее хуситы пригрозили запретить проход судов в Баб-эль-Мандебском проливе.