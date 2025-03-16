Трамп пока не одобрил масштабную операцию в Йемене

Президент США Дональд Трамп до сих пор не дал согласия на запуск крупномасштабной военной кампании против движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене. Как сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников, это связано с опасениями втягивания страны в новый конфликт на Ближнем Востоке.

Согласно разработанному советниками по национальной безопасности плану, авиаудары по подземным арсеналам группировки могли бы продолжаться несколько недель. Однако Трамп, выступавший во время предвыборной кампании за отказ от новых военных интервенций, воздерживается от одобрения агрессивной стратегии, которая теоретически могла бы лишить хуситов контроля над севером Йемена.

15 марта президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам страны начать военные действия против хуситов в Йемене. Он заявил, что военная операция призвана защитить американские судоходные, воздушные и военно-морские активы, а также восстановить свободу судоходства. Кроме того, американский лидер призвал Иран прекратить поддержку хуситов и не угрожать «американскому населению и их президенту». Вскоре после этого стало известно об ударах США и Британии по Йемену.

Ранее Белый дом оправдал удары США по Йемену.