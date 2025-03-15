Солдат ВСУ, которые решат сдаться в плен в Курской области, обязательно проверят на причастность к преступлениям, после чего будет решаться их судьба. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

Парламентарий уточнил, что многим украинским военным может грозить пожизненный срок. Он напомнил, что «никто не говорил, что их отпустят». Тех, кто глумился над мирными жителями, может ждать наказание вплоть до пожизненного, подчеркнул Колесник.

«Садистов отпускать нельзя, пусть посидят лет 25. Не факт, что кто-то возьмет за это ответственность, на Украине это воспримут как слабость», — сказал он.

14 марта президент России Владимир Путин заявил, что с пониманием отнесся к просьбе своего американского коллеги Дональда Трампа пощадить заблокированных в Курской области военнослужащих ВСУ. Он пообещал гарантировать им жизнь и достойное обращение, но только в одном случае — если Киев прикажет своим солдатам сдаться и сложить оружие.

15 марта Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что на данный момент в Курской области находятся до 7 тыс. солдат ВСУ. В публикации говорится, что пути отхода украинских солдат находятся под круглосуточной атакой дронов, поэтому выход с оккупированных территорий осложнен.

Ранее в Китае усомнились в необходимости заключать перемирие на Украине.