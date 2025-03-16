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Британский аналитик объяснил реакцию России на предложение о прекращении огня

Аналитик Меркурис: Россия имеет обоснованные опасения по прекращению огня
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Alexey Struyskiy/Shutterstock/FOTODOM

Аналитик Александр Меркурис заявил на своем YouTube-канале, что предложение США о прекращении огня вызывает у России исторически обоснованные опасения.

«У России есть исторически обоснованные опасения: прошлые прекращения огня не соблюдались», — сказал эксперт.

Меркурис добавил, что, по мнению российской стороны, целью прекращения боевых действий станет попытка улучшить положение Украины на фронте.

Аналитик также отметил, что договоренности уже дважды нарушались. Первыми были Минские соглашения, которые, как признали сами украинцы, они изначально не планировали выполнять. Меркурис напомнил, что вместо этого они использовали их для перевооружения и подготовки армии к войне, что происходило при согласии Европы.

Вторым случаем эксперт назвал Стамбульскую сделку в апреле 2022 года, которую сорвали европейские лидеры.

15 марта президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации для подготовки мирных переговоров. Он также выступил против бессрочного перемирия и настаивает на том, что боевые действия должны прекратиться только на определенный срок. Тем временем в Лондоне, активно поддерживающем Киев, назвали реакцию президента России Владимира Путина на предложение о прекращении огня «недостаточно хорошей» и пригрозили, что Европа усилит санкции в случае отказа Москвы от перемирия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США предложили контроль перемирия на Украине без участия миротворцев.

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