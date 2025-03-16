Вэнс ответил, рассматривает ли он себя как преемника Трампа

Вице-президент США Вэнс заявил, что не задумывается о президентской кампании

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ответил на вопрос о том, рассматривает ли он себя как преемника Дональда Трампа. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News.

«Сейчас я не думаю о президентской кампании. Моя задача — сосредоточиться на эффективном выполнении обязанностей. Если следующие четыре года я отработаю на высоком уровне, остальные вопросы разрешатся сами», — подчеркнул Вэнс.

Он добавил, что его приоритетом остается текущая работа, а не политические амбиции. уточнил.

7 марта агентство Bloomberg писало, что позиция Джей Ди Вэнса по Украине более жесткая, чем у президента Дональда Трампа. Европейские чиновники, знакомые с переговорами по устранению разногласий между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским и подписанию ими предлагаемой сделки по добыче полезных ископаемых, заявили, что Вэнс «часто придерживался более жесткой линии, чем президент».

4 марта Вэнс призвал Киев предпринять реальные шаги для урегулирования конфликта в стране, а не ограничиваться лишь публичными заявлениями.

Ранее Вэнс раскрыл, как мир чуть не скатился в ядерную войну.