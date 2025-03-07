В Европе заявили, что вице-президент США придерживается более жесткой линии, чем Трамп

Bloomberg: Вэнс придерживается более жесткой линии по Украине, чем Трамп

Позиция вице-президента США Джей Ди Вэнса по Украине более жесткая, чем у президента Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Европейские чиновники, знакомые с переговорами по устранению разногласий между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским и подписанию ими предлагаемой сделки по добыче полезных ископаемых, заявили, что Вэнс «часто придерживался более жесткой линии, чем президент».

Кроме того, его подход контрастировал с «более умеренными» позициями» госсекретаря Марко Рубио, советника по национальной безопасности Майка Уолтца и спецпредставителя по Украине Кита Келлога.

Некоторые европейские чиновники, которые встречались с американским вице-президентом в частном порядке, описывают его общение как профессиональное и менее политизированное, чем его публичные выступления, отмечает агентство.

4 марта Вэнс призвал Киев предпринять реальные шаги для урегулирования конфликта в стране, а не ограничиваться лишь публичными заявлениями.

Ранее в Европе прочитали по губам «леденящие душу» слова Вэнса.