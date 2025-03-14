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Вице-президент США раскрыл, как мир чуть не скатился в ядерную войну

Вице-президент США Вэнс: Байден во сне вел мир к ядерному конфликту
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Matthias Schrader/AP

Бывший президент США Джо Байден «во сне» вел мир к ядерному конфликту. Об этом в интервью Fox News заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Есть люди, которые во сне вели нас к ядерному конфликту», – подчеркнул он, говоря о бывшем президенте США Джо Байдене.

По словам Вэнса, нынешняя администрация Белого дома ведет мир в обратном направлении.

До этого советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Соединенные Штаты Америки испытывают осторожный оптимизм в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

Уолтц подчеркнул, что не намерен в этом вопросе «забегать вперед президента».

Незадолго до этого он также сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф информирует Вашингтон о ходе переговоров с российскими властями в Москве. По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп примет решение о следующих шагах.

Ранее Путин назвал условия перемирия и мира с Украиной.

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