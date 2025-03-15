Макрон высказался об отправке военных на Украину

Макрон: Европа может направить военных на Украину без согласия России

Страны Европы, которые договорятся об отправке военных на Украину, могут сделать это без согласия России. Об этом в интервью газете Le Parisien заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Украина является суверенной страной. Если она попросит союзные войска о присутствии на своей территории, то это не России решать, соглашаться или нет», — сказал он.

12 марта министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что присутствие войск стран Североатлантического альянса в любом качестве на территории Украины является угрозой для Российской Федерации, Москва не примет этого.

За несколько дней до этого глава МИД отметил, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. По его словам, эта дискуссия ведется «с откровенно враждебной целью», и союзники Украины «даже же не скрывают, для чего им это надо».

Ранее в Австралии не исключили вариант отправки миротворцев на Украину.