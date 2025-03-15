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Четыре мировых лидера договорились встретиться в Москве на 9 мая

Путин, Лукашенко и Рахмон проводят неформальную встречу в Москве
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Алексей Майшев/РИА Новости

Во время неформальной встречи в Москве президент РФ Владимир Путин, его белорусский и и таджикский коллеги Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон созвонились с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Как отмечается в пресс-релизе, лидеры провели «теплый» и «дружеский» разговор. В ходе него они говорили об актуальных вопросах дальнейшего развития отношений между своими государствами.

«Условлено встретиться 9 мая в Москве в ходе торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в заявлении.

В конце февраля журнал Le Point со ссылкой на источники написал, что президент США Дональд Трамп приедет в Москву на празднование Дня Победы и проведет встречу с российским коллегой. В публикации говорилось, что 9 мая 2025 года станет «днем триумфа». Издание напомнило о том, как в период разрядки после окончания Холодной войны Билл Клинтон ответил на приглашение Бориса Ельцина приехать в Москву 9 мая 1995 года. Однако американский политик опроверг слова источников журнала.

Ранее Лукашенко и Пашинян вступили в перепалку на саммите ЕАЭС.

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