Зеленский: задачи в Курской области выполняются «как нужно», окружения ВСУ нет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что окруженных украинских войск в Курской области нет, а военная операция там «в определенных районах» продолжается. Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского.

«Операция наших сил в определенных районах Курской области продолжается. Подразделения выполняют задачи именно так, как это нужно. Благодаря украинским силам на Курщине было отвлечено значительное количество российских сил по другим направлениям», — утверждает Зеленский.

По его словам, ВСУ продолжают удерживать российские подразделения под Курском, окружения украинских войск нет.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся в регион в августе 2024 года.

Как сообщало Минобороны РФ, за прошедшую неделю российские войска освободили 28 населенных пунктов Курской области. Среди них Суджа, Малая Локня, Черкасское, Поречное, Николаевка, Старая Сорочина и другие.

Ранее в Госдуме раскрыли судьбу солдат ВСУ в Курской области.