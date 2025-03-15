Зеленский потребовал ввести войска НАТО на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал ввести в страну военнослужащих из стран — членов НАТО. Соответствующее заявление появилось в его Telegram-канале.

Он подчеркнул, что на Украине должен присутствовать европейский миротворческий контингент, который будут поддерживать США.

«Это гарантия безопасности для Украины и Европы», — отметил Зеленский.

До этого украинский лидер на брифинге по итогам инициированного Британией саммита назвал «острым» вопрос территориальных уступок России.

14 марта в Белом доме подтвердили, что США обсуждают и с Москвой, и с Киевом статус этих территорий. Советник президента США Уолтц заявил, что стороны должны пойти на компромиссы для достижения мира. Президент США Дональд Трамп упомянул, что контроль над Запорожской атомной электростанцией также является частью переговоров. Неназванный дипломат республики утверждал, что в ходе переговоров в Джидде стороны обсуждали только вопрос территориальной целостности страны, а не территориальных уступок. Новые регионы уже закреплены в Конституции РФ, но Украина надеется вернуть территории с помощью дипломатии.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Виталий Рюмшин рассказал, что нужно для прекращения огня в зоне СВО.