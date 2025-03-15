В США высказались о возможной линии перемирия на Украине

Бывший помощник президента США по России и Евразии Томас Грэм рассказал, где может пройти линия прекращения огня на Украине. Его слова приводит РБК.

По его словам, линия должна стать предметом переговоров до того, как перемирие вступит в силу.

По его словам, Украина будет настаивать, что эта линия должна проходить по территории Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР.

«Позиция России, очевидно, будет заключаться в том, что Курская область не будет частью режима прекращения огня и что украинские войска должны будут ее полностью покинуть», — отметил Грэм.

Переговоры украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии состоялись 11 марта и длились около восьми часов. По итогам встречи Киев заявил о готовности принять предложение Вашингтона, касающееся введения 30-дневного режима прекращения огня.

Спустя два дня президент РФ Владимир Путин также сообщил о готовности российских властей рассмотреть данную инициативу. При этом он обратил внимание на необходимость доработать ряд нюансов и предупредил, что Москва подпишет соглашение о перемирии с Киевом, только если оно приведет к долгосрочному миру.

Ранее в США допустили закрепление суверенитета РФ над Крымским полуостровом и Донбассом.