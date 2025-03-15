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Посланнику Трампа пришлось несколько часов ждать встречи с Путиным

Sky News: Уиткофф восемь часов ждал окончания переговоров Путина и Лукашенко
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Evelyn Hockstein/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Специальному посланнику президента США Стивену Уиткоффу пришлось ждать восемь часов, пока завершатся переговоры российского лидера Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщил телеканал Sky News.

По информации журналистов, американский чиновник смог встретиться с президентом РФ только после окончания его встречи с белорусским лидером.

«В конце концов он (Путин — «Газета.Ru») уделил Уиткоффу это столь важное личное время, когда уже стемнело», — говорится в материале.

Из публикации следует, что переговоры российского лидера и специального посланника президента США прошли «за закрытыми дверями». При этом журналисты назвали длительное ожидание встречи примером «классической силовой игры», продемонстрированным Москвой.

13 марта Путин и Лукашенко провели переговоры, в том числе обсудив ситуацию с урегулированием украинского кризиса.

В тот же день президент РФ заявил о готовности властей страны рассмотреть инициативу о введении 30-дневного режима прекращения огня на Украине. Но, по его словам, Москва подпишет соответствующее соглашение, только если оно приведет к долгосрочному миру. Чуть позже российский лидер встретился с Уиткоффом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент США Дональд Трамп назвал сарказмом свои слова о завершении украинского конфликта за 24 часа.

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