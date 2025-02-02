Путин заявил, что европейские элиты будут «помахивать хвостиком» перед Трампом

Президент России Владимир Путин заявил, что американский лидер Дональд Трамп с его характером «довольно быстро наведет порядок», и европейские элиты встанут «у ноги хозяина». Его слова в своем Telegram-канале приводит журналист Павел Зарубин.

По словам российского лидера, представители элиты стран Европы «будут нежно помахивать хвостиком» перед новым президентом США. Им больше нравился Джо Байден, в то время как у Трампа другие представления о том, что такое хорошо, и что такое плохо, указал Путин.

Он также уточнил, что европейские элиты боролись с Трампом и вмешивались в электоральный процесс в Соединенных Штатах, а после его победы растерялись.

24 января Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, в том числе с США и их лидером Дональдом Трампом.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не «гадать на кофейной гуще», говоря о контактах Путина и Трампа. По его словам, российский президент по-прежнему готов к диалогу с новым главой Белого дома, и сейчас Москва ждет сигналов со стороны Вашингтона.

Ранее в США сделали откровенное признание о Путине.