Меркель заявила, что Зеленский не может единолично решать судьбу Украины

Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на предстоящих переговорах по Украине Владимир Зеленский не должен единолично решать судьбу республики, участие в процессе должна принимать Европа. Ее слова приводит газета Berliner Zeitung.

«Когда пробьет час дипломатии, решать не должен единолично президент Зеленский, а только Украина вместе со своими сторонниками», — сказала Меркель.

Она напомнила, что Европа, будучи «другом» Украины, также «рискует ради Украины».

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая на встрече европейских лидеров, посвященной событиям на Украине, заявил, что Киев представляет «партию мира», и призвал российского лидера Владимира Путина согласиться на прекращение огня. Если президент России «серьезно настроен на мир, он должен прекратить свои варварские атаки на Украину и согласиться на прекращение огня», указал Стармер.

Ранее в США назвали Трампа «легкой добычей» Путина.