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В США назвали Трампа «легкой добычей» Путина

Экс-советник Болтон: Путин манипулирует Трампом, он станет его легкой добычей
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Susan Walsh/AP

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон считает, что российский лидер Владимир Путин якобы «манипулирует» Дональдом Трампом, и рассматривает его как «легкую добычу». Его слова приводит британский телеканал Sky News.

По мнению эксперта, президент США «не строит планов» относительно разрешения конфликта на Украине и действует по ситуации. Болтон утверждает, что для Трампа отношения между государствами приравниваются к личным отношениям между их лидерами.

«Сейчас мы видим, как Владимир Путин маневрирует, чтобы добраться до точки, где у него будет телефонный разговор с Трампом один на один. Если взглянуть на позицию США в отношении войны, единственное, о чем сожалеет Кремль, — это то, что они не запросили большего», — сказал он.

Болтон указал, что, хотя Трамп с нетерпением ждет разговора с Путиным, однако российский президент якобы рассматривает главу США как «легкую добычу».

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. Вашингтон донесет эту информацию до Москвы, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

14 марта президент России Владимир Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую Соединенными Штатами инициативу прекращения огня на Украине, но есть нюансы, которые необходимо предусмотреть. В частности, речь идет о присутствии украинских военных в Курской области. Непонятно, кто будет отдавать приказы о прекращении огня и какова будет их цена, добавил глава государства.

Ранее стало известно, что большинство американцев не одобряют подход Трампа к России.

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