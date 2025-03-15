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Евросоюз призвали перевести экономику на военные рельсы

Вебер: Европа должна переориентироваться на военную экономику
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Depositphotos

Европа должна перестроиться на военную экономику. Об этом заявил глава Европейской народной партии (ЕНП) и ее фракции в Европарламенте Манфред Вебер, передает ТАСС.

«Европе теперь следует переключить наше мышление на военную экономику. Это означает ускоренную процедуру лицензирования военной техники, более тесное сотрудничество между европейскими производителями оружия», — сказал он.

По словам политика, Европа должна стать более дееспособной, а также меньше зависеть от США.

«Должен быть научный центр для разработки инноваций на основе искусственного интеллекта», — заявил Вебер.

4 марта глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите стран ЕС в Лондоне объявила «эру вооружения Европы». Предложенный ею план подразумевает «мобилизацию» €800 млрд инвестиций в течение четырех лет. Средства необходимы, чтобы продолжать поддерживать Украину, а также «взять больше ответственности» за безопасность самой Европы.

9 марта фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия должна перейти в режим военной подготовки.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью американским блогерам, что глава ЕК мобилизует членов Европейского союза для ремилитаризации с целью отвлечения внимания от огромных трат в период пандемии коронавируса и украинского конфликта.

Ранее Евросоюз признал, что не может тягаться с Россией.

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