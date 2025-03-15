В Германии рассказали о самом авторитарном времени в послевоенной истории

Пандемия коронавируса стала самым авторитарным периодом в истории послевоенной Германии. Об этом заявила глава партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт, передает РИА Новости.

«Политика борьбы с коронавирусом до сих пор — самая авторитарная глава в истории ФРГ. Это серьезная ошибка, что до сих пор не сделаны выводы на уровне федерального правительства», — сказала она.

Также Вагенкнехт обвинила правительство ФРГ в том, что страна не выплатила компенсации жертвам пандемии и не отменила наложенные в тот момент денежные и другие штрафы.

Накануне комитет бундестага, ответственный за контроль над разведкой, призвал правительство Германии раскрыть информацию о возможном лабораторном происхождении коронавируса, который стал причиной пандемии COVID-19.

В марте газеты Süddeutsche Zeitung и Die Zeit опубликовали информацию о том, что в 2020 году Федеральная разведывательная служба Германии пришла к выводу, что причиной пандемии, вероятно, стал «несчастный случай в лаборатории» в Ухане. Авторы утверждали, что глава разведки Бруно Каль лично информировал об этом канцелярию Ангелы Меркель, однако она решила сохранить эти сведения в тайне.

Сама Меркель эти обвинения отвергает.

Ранее ученые раскрыли механизм заражения человека первым известным коронавирусом.