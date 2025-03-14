Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В бундестаге призвали власти Германии раскрыть данные о происхождении COVID-19

Орган бундестага потребовал от властей ФРГ рассказать о происхождении COVID-19
close
Global Look Press

Комитет бундестага, который отвечает за контроль над разведкой, призвал кабмин Германии раскрыть информацию о возможном лабораторном происхождении коронавируса, ставшего причиной пандемии COVID-19. Об этом сообщает газета Die Zeit.

«Орган бундестага, осуществляющий контроль над разведывательными службами, призвал правительство ФРГ поделиться имеющимися у него данными о происхождении пандемии коронавируса с населением», — указано в материале.

Депутаты выразили надежду, что данные раскроют после завершения расследования.

В марте газеты Süddeutsche Zeitung и Die Zeit сообщили, что Федеральная разведывательная служба Германии в 2020 году установила, что причиной пандемии коронавируса, вероятно, стал «несчастный случай в лаборатории» в Ухане. Авторы утверждали, что глава разведки Бруно Каль лично информировал об этом канцелярию Ангелы Меркель, однако она решила оставить данные сведения в тайне.

Сама Меркель эти обвинения отвергает.

Ранее ученые раскрыли механизм заражения человека первым известным коронавирусом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами