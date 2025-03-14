В бундестаге призвали власти Германии раскрыть данные о происхождении COVID-19

Комитет бундестага, который отвечает за контроль над разведкой, призвал кабмин Германии раскрыть информацию о возможном лабораторном происхождении коронавируса, ставшего причиной пандемии COVID-19. Об этом сообщает газета Die Zeit.

«Орган бундестага, осуществляющий контроль над разведывательными службами, призвал правительство ФРГ поделиться имеющимися у него данными о происхождении пандемии коронавируса с населением», — указано в материале.

Депутаты выразили надежду, что данные раскроют после завершения расследования.

В марте газеты Süddeutsche Zeitung и Die Zeit сообщили, что Федеральная разведывательная служба Германии в 2020 году установила, что причиной пандемии коронавируса, вероятно, стал «несчастный случай в лаборатории» в Ухане. Авторы утверждали, что глава разведки Бруно Каль лично информировал об этом канцелярию Ангелы Меркель, однако она решила оставить данные сведения в тайне.

Сама Меркель эти обвинения отвергает.

Ранее ученые раскрыли механизм заражения человека первым известным коронавирусом.