Меркель высказалась об обвинениях в сокрытии данных о коронавирусе

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отвергла обвинения в сокрытии информации о происхождении коронавируса. Об этом газете Tagesspiegel заявила представитель экс-канцлера.

Она также рекомендовала обратиться в канцелярию для получения информации. По ее словам, официальные документы, содержащие информацию о работе правительства при Меркель, хранятся в Ведомстве федерального канцлера, а не в ее офисе.

Накануне газеты Süddeutsche Zeitung и Die Zeit сообщили, что Федеральная разведывательная служба Германии в 2020 году установила, что причиной пандемии коронавируса, вероятно, стал «несчастный случай в лаборатории» в Ухане. Авторы утверждали, что глава разведки Бруно Каль лично информировал об этом канцелярию Меркель, однако она решила оставить данные сведения в тайне.

8 марта газета The New York Times сообщила, что Федеральный суд Восточного округа штата Миссури признал правительство Китая виновным в сокрытии информации о распространении коронавируса (COVID-19 ) в начале пандемии и постановил взыскать с властей страны около $24 млрд. Иск по этому делу был подан в суд аппаратом генерального прокурора штата Миссури в апреле 2020 года.

Ранее Белый дом обвинил Китай в пандемии коронавируса.