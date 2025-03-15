Сенатор Карасин: Европа слишком далеко зашла в безоглядной ненависти к России

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер слишком далеко зашли в нагнетании милитаристских настроений и ненависти против России. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, «холодный душ» из Соединенных Штатов пока что не подействовал на европейские страны.

«Для всех очевидно, что Европа слишком далеко зашла в нагнетании милитаристских страстей и безоглядной ненависти к России. Лидируют здесь Макрон и Стармер», — заявил Карасин.

Он добавил, что визиты европейских лидеров в Белый дом показывают, что в ЕС пытаются преувеличить роль президента Украины Владимира Зеленского «с его по-прежнему задиристой командой».

До этого Макрон и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми потребовали от российского лидера Владимира Путина согласиться на условия перемирия, выдвинутые Зеленским, при этом западные лидеры не хотят слушать каких-либо требований со стороны Москвы.

По данным Telegram-канала «Win/Win», от России уже начали требовать предоставления гуманитарного коридора для выхода военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области. Параллельно с этим на Западе настаивают на том, чтобы российские военные не заходили в приграничную Сумскую область Украины.

Ранее Великобританию попросили «тихо посидеть в сторонке» после выдвинутых к РФ требований.