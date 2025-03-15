Встреча лидеров Запада по Украине началась в виртуальном режиме

Стармер начал встречу с лидерами Запада по ситуации на Украине

Встреча по ситуации на Украине с участием лидеров около 25 стран Запада началась в онлайн-формате. Об этом сообщил британский телеканал Sky News.

Саммит организован премьер-министром Великобритании Киром Стармером, который 2 марта уже собирал преимущественно европейских руководителей в Лондоне, чтобы обсудить вопрос помощи Украине на фоне прекращения военной помощи со стороны США.

В преддверии встречи британский премьер призвал союзников усилить давление на Россию с целью заключения соглашения о прекращении огня в республике.

Полный список лидеров, принимающих участие во встрече, не разглашается. Как отметили на Даунинг-стрит, к собранию должны подключиться руководители стран Европейского союза, представители Еврокомиссии, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Украины. Стармер намерен призвать коллег «взять на себя конкретные обязательства» по воплощению в жизнь мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, а также продолжить оказание военной помощи Киеву.

Ожидается, что во время онлайн-встречи будут конкретизированы планы «коалиции доброй воли» по отправке иностранных миротворцев на Украину после подписания мирного договора между Киевом и Москвой.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. Вашингтон донесет эту информацию до Москвы, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

13 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ согласна с предложением о прекращении огня на Украине. Однако, по словам главы государства, подобный исход событий возможен лишь при условии, что это приведет к долгосрочному миру. Российский лидер подчеркнул, что в идее о 30-дневном перемирии необходимо учесть ряд нюансов. После Путин провел переговоры в закрытом формате со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что США провели хорошие переговоры с Россией и Украиной.