Экс-советник Буша высказался о словесной перепалке Зеленского и Трампа

Словесная перепалка американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского, произошедшая во время их переговоров в Белом доме, стала по-настоящему необычным поворотом событий. Об этом в ходе интервью для РБК заявил бывший советник экс-президента США Джорджа Буша по РФ и Евразии Томас Грэм.

По его словам, обычно встречи глав государств в Овальном кабинете четко спланированы. В частности, это касается той части, которая транслируется на федеральных телеканалах.

«Так что это (ссора в прямом эфире. — «Газета.Ru») был действительно необычный поворот событий. Удивительно видеть такой уровень гнева, проявленный на встрече с иностранным лидером», — сказал эксперт.

Грэм добавил, что произошедшее в Белом доме не могло не повлиять на характер отношений между США и Украиной. То же касается взаимоотношений между Зеленским и Трампом.

Переговоры украинского и американского лидеров в Вашингтоне состоялись 28 февраля и завершились их словесной перепалкой. В ходе беседы Трамп упрекнул Зеленского в отказе от прекращения огня и неуважении к его стране. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинский лидер направил Трампу письмо с извинениями за инцидент в Белом доме.