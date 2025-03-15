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В Британии пригрозили России экономическим давлением ради перемирия

Стармер: если Россия откажется от перемирия, Запад усилит экономическое давление
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Carl Court/Pool/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер перед виртуальной встречей представителей ЕС по вопросу конфликта на Украине заявил, что если Россия откажется от перемирия, то Запад приложит все усилия для экономического давления на Москву. Об этом пишет Sky News.

Как сообщает телеканал, на виртуальной встрече будет обсуждаться, как страны Европы могут помочь Украине в военном и финансовом плане. Мероприятие позволит оценить уровень поддержки идеи миротворческой миссии «коалиции желающих» Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, отмечается в материале.

По мнению Стармера, «если Россия наконец сядет за стол переговоров», то Запад должен быть готов следить за режимом прекращения огня, чтобы гарантировать, что это будет серьезный и прочный мир.

«Если они этого не сделают, то нам придется приложить все усилия, чтобы усилить экономическое давление на Россию и положить конец этой войне», — намерен заявить Стармер лидерам, пишет Sky News.

13 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ согласна с предложением о прекращении огня на Украине. Однако, по словам главы государства, подобный исход событий возможен лишь при условии, что это приведет к долгосрочному миру. Российский лидер подчеркнул, что в идее о 30-дневном перемирии необходимо учесть ряд нюансов. После Путин провел переговоры в закрытом формате со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее России отдали полное преимущество над Украиной на поле боя.

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