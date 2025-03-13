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России отдали полное преимущество над Украиной на поле боя

AT: Россия имеет значительное преимущество на поле боя над Украиной
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Евгений Биятов/РИА Новости

Россия побеждает в конфликте на Украине, а ВС РФ имеют значительное преимущество над ВСУ. Об этом пишет издание Asia Times.

По мнению авторов, мало кто будет утверждать, что Украина побеждает в конфликте. Москва имеет военное превосходство, «даже если это не вылилось в драматические успехи на поле боя», говорится в тексте. Кроме того, отмечается крах ВСУ в Курской области.

«Россия имеет значительные преимущества на поле боя над Украиной. Россия имеет население, в три раза превосходящее население Украины , и ее военные усилия пользуются мощной поддержкой российского общества», — говорится в тексте.

Asia Times также пишет о стабильно высоком рейтинге президента Владимира Путина. Значительную роль в успехе России в конфликте также сыграла экономика. Несмотря на западные санкции и «высокую инфляцию», экономические перспективы остаются положительными, отмечает издание.

До этого профессор военной истории в университете Калгари Александр Хилл заявлял, что любая долгосрочная сделка, которую Украина могла бы заключить с Россией в будущем, будет для Киева намного хуже, чем могла бы быть в 2022 году.

Ранее в Раде заявили, что ситуация на фронте «не столь безнадежна».

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