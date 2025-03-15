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Канцелярия президента ЮАР прокомментировала выдворение посла из США

Канцелярия президента ЮАР назвала прискорбным выдворение посла Расула из США
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Depositphotos

Канцелярия президента Южно-Африканской Республики назвала «прискорбным» выдворение из США посла ЮАР Эмрахима Расула. Заявление опубликовано на странице канцелярии в соцсети X.

«Канцелярия президента призывает все имеющие отношение к ситуации и заинтересованные стороны сохранять приверженность дипломатическому этикету, взаимодействуя с этим вопросом‎», — говорится также в сообщении.

Кроме того, в обращении сказано, что ЮАР все еще привержена формированию взаимовыгодных отношений с Соединенными Штатами.

До этого в США объявили Расула персоной нон грата. Американский госсекретарь Марко Рубио назвал Расула «расистски настроенным политиком». Он также обвинил южноафриканского дипломата в ненависти к Соединенным Штатам и президенту страны Дональду Трампу.

7 марта Трамп заявил о заморозке федеральной помощи ЮАР. По его словам, поводом для этого стала конфискация земель и имущества у фермеров. Глава Белого дома также отметил, что США готовы предоставить фермерам, которые захотят покинуть ЮАР из соображений безопасности, ускоренный путь к гражданству.

Ранее Рубио обвинил ЮАР в совершении «очень плохих вещей».

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