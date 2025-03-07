США заморозили помощь ЮАР из-за конфискации фермерских земель

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил о заморозке федеральной помощи Южно-Африканской Республике (ЮАР). Поводом для этого стала конфискация земель и имущества у фермеров.

«Южная Африка ужасно обращается со своими давними фермерами. Они конфискуют их землю и фермы, и происходит нечто гораздо худшее. Это плохое место, и мы останавливаем всю федеральную помощь», — отметил глава Белого дома.

Он также отметил, что США готовы предоставить фермерам, которые захотят покинуть ЮАР из соображений безопасности, ускоренный путь к гражданству.

Земельный вопрос в ЮАР давно вызывает разногласия, а попытки устранить неравенство между белым и чернокожим населением критикуются со стороны консерваторов, включая руководителя департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска, который родился в Южной Африке.

До этого Трамп заявил, что приостановка финансирования ЮАР будет действовать до тех пор, пока не завершится расследование предполагаемых нарушений прав человека в этой стране. По словам главы Белого дома, массовое нарушение прав человека в Южной Африке «происходит у всех на виду», однако радикальные левые средства массовой информации не хотят даже упоминать эту ситуацию. Трамп подчеркнул, что США не намерены это терпеть.

Ранее Маск связал отсутствие Starlink в ЮАР со своим цветом кожи.