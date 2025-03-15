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США объявили посла ЮАР персоной нон грата

США признали посла ЮАР персоной нон грата и обвинили его в ненависти к Трампу
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Nathan Howard/Reuters

США объявили персоной нон грата посла ЮАР в Вашингтоне Эмрахима Расула. Об этом в социальной сети Х заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

«Посол Южной Африки в Соединенных Штатах больше не приветствуется в нашей великой стране», — написал он.

Рубио назвал Расула «расистски настроенным политиком». Он также обвинил южноафриканского дипломата в ненависти к Соединенным Штатам и президенту страны Дональду Трампу.

«Нам не о чем с ним говорить, поэтому он считается персоной нон грата», — подчеркнул госсекретарь.

7 марта Трамп заявил о заморозке федеральной помощи ЮАР. По его словам, поводом для этого стала конфискация земель и имущества у фермеров.

Хозяин Белого дома также отметил, что США готовы предоставить фермерам, которые захотят покинуть ЮАР из соображений безопасности, ускоренный путь к гражданству.

В начале февраля Трамп заявил, что приостановка финансирования ЮАР будет действовать до тех пор, пока не завершится расследование предполагаемых нарушений прав человека в этой стране. По словам американского лидера, массовое нарушение прав человека в Южной Африке «происходит у всех на виду», однако радикальные левые средства массовой информации не хотят даже упоминать эту ситуацию. Он подчеркнул, что США не намерены это терпеть.

Ранее Рубио обвинил ЮАР в совершении «очень плохих вещей».

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