Рубио обвинил ЮАР в совершении очень плохих вещей

Рубио заявил, что не будет присутствовать на саммите G20 в Йоханнесбурге

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не будет присутствовать на саммите G20 в Йоханнесбурге, обвинив ЮАР в совершении «очень плохих вещей». Об этом сообщает РИА Новости.

Рубио подчеркнул, что ЮАР проводит экспроприацию частной собственности и использует G20 для продвижения «солидарности, равенства и устойчивости». В качестве примеров он привел поощрение страной комплекса мер «Разнообразие, равенство и инклюзивность» (DEI) и разрешение проблем изменения климата.

Госсекретарь отметил, что его работа заключается в продвижении национальных интересов США, а не в трате денег налогоплательщиков или потакании «антиамериканизму».

4 февраля сообщалось, что администрация главы Белого дома Дональда Трампа начала удалять или скрывать упоминания климатического кризиса на официальных сайтах правительства США.

До этого государственный департамент по достижению госэффективности (DOGE) сообщил, что Соединенные Штаты сэкономили $145 млн после отмены программ «инклюзивности и равенства».

Ранее Трамп заявил о признании в США только двух гендеров.